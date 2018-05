Sensação gelada aumenta no decorrer da semana

Se o calorento mês de abril fez muitos gaúchos suspirarem de saudade dos dias mais frios, a longa sequência de dias gelados de maio vai ser uma compensação. A massa de ar frio que derrubou temperaturas no fim de semana vai avançar ainda mais sobre o território gaúcho, com amanhecer gelado e pouco aumento de temperatura pelo menos até sexta-feira. Para hoje, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê mínimas em torno dos 2 graus, com geada em boa parte do Estado. Para Porto Alegre, o tempo ficará parcialmente nublado, com termômetros oscilando entre 8 e 16 graus.

A sensação congelante só aumenta, e deve atingir o auge ao amanhecer de quinta-feira, com mínimas abaixo do zero no Estado. O Sistema Metroclima, da prefeitura de Porto Alegre, confirma a tendência, com mínimas próximas de 1 grau. Já o Inmet aponta, no momento mais severo, 5 graus, com dias ensolarados.

Ontem, o Inmet registrou 2,7 graus, a mínima no Estado, em Santa Rosa, enquanto Torres teve a máxima, de 21,2. Em Porto Alegre fez entre 10,3 e 18,8 graus.