Frio e geada dão tom da semana no Rio Grande do Sul

Agora é oficial: o frio chegou e não deve deixar o Rio Grande do Sul tão cedo. Apesar de a chuva abandonar o Estado, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê uma semana com geada em diferentes regiões gaúchas e mínimas entre 2 e 3 graus.

As temperaturas geladas vêm de um fim de semana já frio e com chuva. O sábado foi de aguaceiro, com mínima de 6,9 graus em São José dos Ausentes e máxima de 19,5 graus em Torres. Porto Alegre teve pouca variação, com registros de 13,1 a 15,8 graus. A instabilidade ainda esteve presente no domingo, mas sumiu ao longo do dia, possibilitando que as pessoas, se bem agasalhadas, fizessem passeios ao ar livre. A mínima foi de 3 graus em São José dos Ausentes e de 20 graus em Torres. Na Capital, o termômetro marcou de 9,8 a 15,4 graus.

A segunda-feira será ensolarada, com geada em áreas isoladas dos Campos de Cima da Serra, das Encostas Superior e Inferior do Nordeste, do Planalto Norte e do Alto Uruguai. As marcas ficarão entre 2 e 19 graus no Estado, e entre 9 e 16 graus em Porto Alegre.

Amanhã, a céu figura limpo a parcialmente nublado, também com geada nos Campos de Cima da Serra e na Encosta Superior do Nordeste, com aumento de nebulosidade no Litoral Sul no decorrer do dia. A temperatura irá de 3 a 20 graus no Rio Grande do Sul e de 9 a 17 graus na Capital.

Na quarta-feira, a geada se mantém nos Campos de Cima da Serra, e também deve ocorrer na região Sul. Os termômetros terão registros estáveis, entre 3 e 18 graus no Estado, e entre 9 e 17 graus em Porto Alegre.

A geada continuará, na quinta-feira, nos Campos de Cima da Serra e no Sul gaúcho, mas também se estenderá para a região central. A mínima será de 2 e a máxima de 20 graus. Na Capital, as marcas irão de 7 a 17 graus.

Mesmo com temperaturas baixas, a MetSul Meteorologia alerta para que a população não caia em propagandas enganosas em relação à possibilidade de neve na Serra. O centro meteorológico explica, em sua conta no Twitter, que imagens em sites de compra de pacotes em hotéis em lugares turísticos, como Gramado, dão a entender que nevará muito na cidade, mas essa não é a expectativa. "Há um abismo entre ciência e propaganda. Nos últimos 30 anos, Gramado somente viu neve com acumulação significativa em míseros dois dias, em julho de 1994 e agosto de 2013. Outros vários eventos foram pequenos ou médios", pontua.

A MetSul aponta que não está suficientemente frio para que haja neve na altitude de Gramado. Para nevar na Serra, a temperatura, naquela altitude, deve estar negativa. Atualmente, as mínimas giram em torno de 2 e 3 graus.