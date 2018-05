Inter faz as pazes com a vitória

Deivison Ávila

O Inter finalmente voltou a vencer. Ontem, depois de um primeiro tempo nervoso, os comandados de Odair Hellmann se encontraram na etapa final e transformaram o triunfo em goleada, batendo a Chapecoense por 3 a 0. O resultado afastou a equipe do Z-4, terminando a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro na 10ª colocação.

Antes de a bola rolar, o meia D'Alessandro, que havia conquistado um efeito suspensivo para ir a campo, foi vetado com uma entorse no tornozelo esquerdo. Mesmo com a ausência, o Colorado começou em cima. Aos dez minutos, após cruzamento, Iago cabeceou para baixo, obrigando a Jandrei fazer uma grande defesa. A resposta da Chape veio aos 21, com Arthur Caike. De fora da área, ele acertou a trave de Danilo Fernandes.

Foram 36 dias, mais de 500 minutos e o Inter finalmente voltou a marcar. Aos 38, Pottker cruzou, Damião se jogou e com uma puxeta tocou para Edenilson que apenas ajeitou e Lucca chutou rasteiro no canto, abrindo o placar.

O segundo tempo começou com os donos da casa com o controle maior do jogo. A Chape, mesmo com a bola nos pés, não ameaçava. E através da bola parada, o Inter marcou o segundo. Aos 14, Lucca cobrou falta e Rodrigo Moledo testou para o gol. Sem ser ameaçado, o Colorado seguiu dominando as ações e chegou ao terceiro. Aos 38, Rossi cruzou da direita e Patrick cabeceou encobrindo Jandrei. O retorno das vitórias veio com goleada.