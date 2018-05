Temer deve anunciar desistência de candidatura hoje

O presidente Michel Temer (MDB) deve anunciar hoje que não será mais candidato à reeleição e confirmar o nome do ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles como o presidenciável do MDB. A decisão sobre retirar publicamente o seu nome da disputa ainda está em análise, mas, internamente, dizem interlocutores da sigla, já está dado que Temer não deve ser candidato.

O anúncio pode ser feito em um evento do MDB, em Brasília, quando o partido vai lançar o documento "Encontro com o futuro" - uma peça, de 45 páginas, que sustenta a importância do equilíbrio das contas públicas e propõe um aprofundamento na agenda reformista no País.