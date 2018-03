Cometemos erros, admite presidente do Facebook

O cofundador e presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, rompeu ontem o silêncio sobre o escândalo de vazamento de dados de usuários que foram usados para influenciar na eleição de Donald Trump. "Cometemos erros", disse Zuckerberg, em publicação na rede social.

"Temos responsabilidade em proteger seus dados, e, se não conseguimos, não merecemos servir a você", escreveu. "Estou tentando compreender exatamente o que aconteceu e o que fazer para que não ocorra de novo", disse Zuckerberg.

No sábado, o jornal The New York Times revelou que a Cambridge Analytica, que participou da campanha de Trump, obteve dados sigilosos de 50 milhões de usuários do Facebook e usou as informações para ajudar a eleger o presidente norte-americano em 2016.

Segundo o jornal, o roubo dos dados foi feito por meio do aplicativo thisisyourdigitallife, da empresa GSR (Global Science Research), que pagava usuários para responderem uma série de perguntas e, em troca, a pessoa consentia que o programa tivesse acesso às suas informações no Facebook, como localização e "likes".

O aplicativo, porém, não avisava que, além dos dados dos usuários, também captava as informações de todos os amigos, chegando ao total de 50 milhões de pessoas. Esses dados foram vendidos, então, pela GSR para a Cambridge Analytica.

Na terça-feira, a Comissão Federal do Comércio (FTC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos anunciou que está investigando o Facebook sobre o suposto uso ilegal de dados pessoais.

Ontem, o cofundador do aplicativo de mensagens WhatsApp Brian Acton incentivou os usuários do Facebook a deletarem suas contas na plataforma, em meio à pior crise vivida pela rede social desde sua criação.

Em postagem no Twitter na terça-feira, Acton escreveu: "It is time. #deletefacebook" ("É hora. #deletefacebook").

A manifestação de Acton tem peso porque ele e Jan Koum, fundador do WhatsApp, venderam o aplicativo para o Facebook em 2014 por cerca de US$ 20 bilhões. Mesmo depois da venda, Acton trabalhou até 2017 no WhatsApp.