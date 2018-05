Em dia da principal premiação de Cannes quem rouba a cena foi a dupla Sting e Shaggy

No dia em que a atenção era voltada a principal premiação do Festival de Cinema de Cannes, quem roubou a cena foi a dupla Sting e Shaggy. Enquanto era feita a entrega dos prêmios, a dupla se instalava em um palco do lado de fora do Palácio dos Festivais. A entrega da Palma de Ouro, foi nesta segunda-feira e quem o levou foi o chinês Hirokazu Kore-Eda com o filme Manbiki Kazoki. Dessa vez, Kore-Eda conquistou o gosto dos jurados com a história de uma menina órfã que foi adotada por um grupo de ladrões. Kore-Eda é conhecido internacionalmente pelas dramáticas produções, em 2013 já havia levado o terceiro lugar com o filme Tal pai, tal filho. O segundo lugar ficou com o norte-americano Spike Lee e o longa Blackkklansman; o terceiro com libanesa Nadine Labaki.