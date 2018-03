Em clima de Copa do Mundo, Seleção Brasileira faz seu 1º treino em 2018

‘Oficialmente, a Copa está começando agora’. Assim disse o técnico Tite na sua primeira entrevista coletiva após a convocação da equipe que vai enfrentar a Rússia nesta sexta-feira (23) e a Alemanha na terça-feira (27). O primeiro treino da Seleção Brasileira foi comandado por Tite em uma temperatura de -1°C e contou com 17 jogadores dos 25 que foram convocados. Os atletas se dividiram em dois grupos: um para o trabalho regenerativo na academia e outro para atividade leve no campo do centro de treinamentos do Spartak Moscou. O grupo deve se reunir por inteiro até a madrugada desta terça-feira (20), quando os outros atletas que disputaram partidas pelos seus clubes chegam a Moscou.