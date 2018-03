Queda de passarela na Flórida deixa ao menos seis mortos

Pelo menos seis pessoas morreram devido à queda de uma passarela próximo da Universidade Internacional da Flórida, em Miami, nos Estados Unidos, na última quinta-feira (15). Ao menos dez pessoas continuam internadas, algumas em estado gravíssimo. A obra recém construída atravessava uma rodovia de oito faixas e ainda não tinha sido inaugurada. O projeto foi desenvolvido a pedido de estudantes, para evitar atropelamentos na rodovia, um lugar onde havia frequentes acidentes. Com 53 metros de altura, a passarela ligava a universidade à cidade de Sweetwater e esmagou diversos carros quando ruiu. A obra foi projetada para resistir a furacões de categoria 5 e a terremotos. A construção foi considerada inovadora, já que a passarela foi posicionada no local em menos de seis horas. O governador da Flórida, Rick Scott, garantiu que as investigações para definir as causas do desabamento vão começar imediatamente.