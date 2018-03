Temer equilibra bola de basquete em lançamento de programa para a juventude

O presidente da República Michel Temer participou nesta quinta-feira (15) do lançamento do programa Brasil Mais Jovem, um pacote de ações voltadas para jovens de 15 a 29 anos. Entre as ações previstas, estão o diagnóstico sobre a juventude LGBT, a juventude rural e o Inova Jovem, projeto voltado à capacitação de jovens negros que vivem em comunidades de baixa renda. Temer também assinou decretos de regulamentação do Estatuto da Juventude e do Sistema Nacional de Juventude (Sinajuve). Durante o evento, o presidente tentou equilibrar uma bola de basquete numa caneta (foto). Após conseguir por alguns instantes, Temer atrapalhou-se e deixou a bola cair. Na sequência, em seu discurso, ele afirmou que o governo deve “proteger, estimular, valorizar” a juventude.