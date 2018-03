Estudantes de Medicina arrecadam alimentos em Trote Solidário

Estudantes de Medicina de diversas faculdades do Estado deram a largada no Trote Solidário 2018, que vai reunir 17 faculdades em 11 cidades gaúchas. Entre sexta e sábado, os jovens e futuros médicos foram vistos em bancos de sangue fazendo doações e em frente a supermercados recolhendo contribuições de moradores em Porto Alegre, Canoas, Lajeado, Caxias do Sul (foto), Passo Fundo, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Nos próximos finais de semana, será a vez de Santa Maria, Uruguaiana, Rio Grande e Pelotas. Promovido pelo Núcleo Acadêmico do Sindicato Médico do RS (Simers) desde 2008, o Trote Solidário se alia a universidades, bancos de sangue e Banco de Alimentos para mudar a recepção aos bixos. Em 2017, foram mais de 700 bolsas de sangue que beneficiaram aproximadamente 3 mil pessoas e 35 toneladas de alimentos não-perecíveis arrecadadas.