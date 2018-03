Taxa de importação de aço e alumínio por Trump afeta diretamente o Brasil

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assina a medida que taxa a importação de aço e alumínio. O evento ocorreu na quinta-feira (8), no Salão Oval da Casa Branca, em Washington. A nova tarifa é de 25% ao aço importado e de 10% ao alumínio. Em seu discurso, Trump citou a competição "injusta" da China no mercado de metais. Por outro lado, Trump afirmou que fechou acordo sobre a Nafta, o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, que isenta México e Canadá das tarifas. A perda para as exportações brasileiras pode ser de US$ 500 milhões neste ano, na avaliação do presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), José Augusto de Castro. o País exportou US$ 2,6 bilhões em aço para os EUA em 2017, o equivalente a um terço de toda a venda externa da matéria-prima local.