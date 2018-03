Ativista argentino diz que vai indicar Lula para o prêmio Nobel da Paz

Ganhador do Nobel da Paz em 1980, Adolfo Pérez Esquivel revelou que vai indicar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a próxima edição do prêmio. O argentino se encontrou com o petista nesta sexta-feira (7), no Instituto Lula, em São Paulo. Os dois posaram juntos para fotos, que acompanharam o anúncio no site do ativista de direitos humanos. Pérez Esquivel explicou que decidiu indicar Lula no Comitê Nobel da Noruega porque a chegada do petista à presidência "marcou um antes e um depois para o Brasil" e tornou o ex-líder sindical "uma referência internacional da luta contra a pobreza". Pérez Esquivel ganhou o prêmio de 1980 ao coordenar a fundação Serviço Paz e Justiça na América Latina. A entidade defendia os direitos humanos e propunha a não-violência no enfrentamento dos abusos das ditaduras do continente. Com reportagem da Agência O Globo.