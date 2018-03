Rede de lojas Dicks Sporting Goods interrompe venda de fuzis nos EUA

Uma das principais lojas de material esportivo dos EUA, a Dick’s Sporting Goods (foto) decidiu parar de vender armas pesadas e fuzis de assalto. Em carta aberta publicada no site da empresa na quarta-feira (28 de fevereiro), o executivo-chefe da rede Dick's, Ed Stack, afirmou que a rede deixará de comercializar também munições ou qualquer tipo de arma para menores de 21 anos. As medidas foram tomadas após o massacre em uma escola na Flórida pleo ex-aluno Nikolas Cruz. O estudante entrou na sala de aula e matou 17 pessoas. Cruz teria comprado um fuzil de assalto AR-15 em uma loja da rede Dick’s em novembro de 2017. A chacina reascendeu o debate sobre o porte de armas nos EUA, com grande mobilização de jovens.