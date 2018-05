PSDB terá vice do PTB na disputa pelo Palácio Piratini

A direção executiva estadual do PTB decidiu, em reunião no final da tarde desta segunda-feira, que se coligará com o PSDB, na disputa ao Palácio Piratini. Os dirigentes e deputados do PTB aclamaram a escolha do Delegado Ranolfo Vieira Júnior como candidato a vice-governador na chapa encabeçada pelo ex-prefeito de Pelotas Eduardo Leite (PSDB, ao centro na foto). Com esta aliança definida, PTB e PSDB passam a articular em conjunto a composição das duas vagas para o Senado e a ampliação da aliança. As duas legendas também vão se coligar na disputa à Câmara dos Deputados.