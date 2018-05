Operador do MDB confessa crime e entrega US$ 7,5 milhões à Justiça para repatriação

O operador do MDB Mário Miranda confessou crimes e deixou à disposição da Justiça US$ 7,2 milhões em valores repatriados - montante oriundo, segundo ele próprio disse, de práticas ilícitas em contratos da Petrobras. Sob sigilo, as declarações de Miranda foram registradas pela força-tarefa da Operação Lava Jato na quarta-feira passada.

O depoimento envolve contrato que, segundo a Odebrecht e os investigadores, beneficiou o MDB em 2010, em suposto acerto com políticos da cúpula do partido, dentro do escritório de Michel Temer (MDB) em São Paulo. O termo foi assinado após a prisão de Miranda na 51ª fase da Lava Jato, que mira supostas propinas em benefício do partido.

A defesa de Miranda é constituída pelo advogado Antônio Figueiredo Basto, um dos maiores especialistas em delação premiada do País. Pioneiro e responsável por acordos de importantes delatores, como o doleiro Lúcio Funaro e o dono da UTC, Ricardo Pessoa, ele também é citado em delações. O Estado de S. Paulo revelou no sábado que os doleiros Vinícius Claret e Cláudio de Souza, citaram suposto pedido do advogado por uma "taxa de proteção" de US$ 50 mil em troca de benefícios junto às autoridades responsáveis pelas investigações. O advogado nega.

Em janeiro deste ano, Miranda voltou a encaminhar, por meio de sua defesa, ofício à força-tarefa declarando que estaria a disposição para colaborar e para os trâmites relativos à devolução de valores decorrentes de crimes. No entanto, ele acabou preso. Para os procuradores, há "contas secretas ainda mantidas no exterior e que não tiveram saldos sequestrados", como a offshore Fairfamily Foundation, mantida nas Bahamas. De acordo com o advogado, Miranda "respondeu a todas as perguntas e enfrentou as apontadas omissões que segundo o Ministério Público Federal justificaram a prisão preventiva".