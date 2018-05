Rajoy não aceita indicações na Catalunha e mantém intervenção

O governo espanhol rejeitou ontem o gabinete proposto pelo novo presidente da Catalunha, o separatista Quim Torra. Com a decisão, Madri mantém o controle direto sobre a região.

O premiê Mariano Rajoy já tinha indicado que não aceitaria os nomes propostos por Torra porque ele incluiu na lista duas pessoas em prisão preventiva e outras duas que fugiram para o exterior. Os quatro são acusados de rebelião e uso indevido de verbas públicas durante a campanha.

Foi a decisão do governo do então presidente Carles Puigdemont de anunciar a separação do resto da Espanha que fez Madri intervir na região em outubro e convocar uma nova eleição. Deposto e também acusado pelos crimes, Puigdemont fugiu do país e está atualmente na Alemanha.

Após vetar uma série de nomes, incluindo o de Puigdemont, Torra conseguiu se eleger na semana passada, mas precisa montar o gabinete para que a intervenção seja cancelada. Rajoy, porém, decidiu não publicar ontem o decreto aceitando a nomeação do novo presidente catalão, o que, na prática, colocaria fim à intervenção.