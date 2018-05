Centros eleitorais vazios marcam eleição presidencial na Venezuela

Vinte milhões de eleitores foram convocados às urnas ontem para escolher quem governará a Venezuela nos próximos seis anos. O número real de venezuelanos que foram aos centro de votações, porém, foi muito inferior a esse.

Em eleições passadas, o presidente Hugo Chávez chegava ao liceu Manuel Palacio Fajardo, no emblemático bairro 23 de Enero, cercado por uma multidão emocionada o esperando, enquanto filas de eleitores se formavam até do lado de fora. Não havia nada parecido na eleição de ontem, em que seu herdeiro político, Nicolás Maduro, buscava assegurar a reeleição.

A movimentação de eleitores era mínima pela manhã no bairro que é considerado o maior bastião do chavismo do país. A reportagem contou apenas 29 pessoas entrando no prédio onde Chávez votava entre as 8h03min e as 8h13min. Desse total, oito desembarcaram da boleia de um caminhão da Fontur (Fundo Nacional de Transporte Urbano), do governo federal. A prática é ilegal.

A maioria dos eleitores era de idosos. Após votar, eles se dirigiam ao Ponto Vermelho, instalado do outro lado da rua sob um toldo. Ali, mostravam, para ser escaneado, o Carnê da Pátria, com o qual o portador tem acesso a cestas básica, atenção médica, entre outros serviços públicos. Numa tentativa de atrair eleitores, Maduro prometeu pagar um bônus a quem apresentasse o Carne da Pátria nos Pontos Vermelhos, montados perto e até mesmo dentro dos centros de votação. Segundo relatos de eleitores, o valor é de 10 milhões de bolívares

(US$ 11). "O que a gente ganha não dá nem para comer, quem vai se entusiasmar com essa eleição?", disse o pintor de carros Jesús Pereira, 80, que não quis dizer em quem votou, após apresentar seu Carnê da Pátria.

Vestida com uma calça estampada com a bandeira venezuelana, a chavista Milagros Ramírez, 53, disse que a falta de filas se devia ao processo mais rápido de votação. Ela atribui a crise econômica aos empresários, que estariam promovendo uma guerra econômica. "Isso não está fácil, mas temos de continuar apoiando o governo", diz a técnica de recursos humanos, aposentada por invalidez.