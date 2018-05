IBGE inicia testes para possível coleta de dados para o Censo 2020 pela internet

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) iniciou ontem o primeiro teste de coleta de dados pela internet, com vistas ao Censo Demográfico 2020. A ação ocorre em 52 municípios, incluindo todas as capitais e cidades com mais de 500 mil habitantes.

Segundo o coordenador técnico do Censo, Luciano Duarte, o principal objetivo é avaliar a eficácia do autopreenchimento do questionário, em comparação com a entrevista presencial. Será possível avaliar, também, a eficácia da estratégia de oferecer códigos de acesso aos questionários via Correios, bem como a qualidade dos dados obtidos.

O recurso já foi utilizado em 2010, mas apenas em casos especiais. Desta vez, embora o questionário seja igual em todos os locais, a divulgação e o acesso serão diferentes em cada local. A amostragem foi dividida em três grupos, levando em conta características demográficas, e a disponibilização será por e-ticket via Correios, agente de pesquisas ou totalmente liberada, dependendo do grupamento.

O primeiro grupo (A) soma cerca de 10 mil domicílios, espalhados por 49 cidades, e incluindo também a totalidade dos municípios de Goiânia (GO), Juiz de Fora (MG) e Rio Branco (AC). A segunda amostra (B) envolve moradores de três municípios e cerca de 9 mil domicílios, enquanto o terceiro e último grupo (C) engloba a totalidade de testes aplicados nas cidades de Baturité (CE), Cravinhos (SP) e Curitiba (PR). Os e-tickets serão entregues aos grupos A e B até o dia 27, enquanto os moradores do grupo C estão sendo orientados a acessar o portal do IBGE para realizar o teste. As respostas podem ser fornecidas até 3 de junho.