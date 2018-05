Governo do Rio Grande do Sul recebe doação de armas para BM e Polícia Civil

Com o objetivo de fortalecer o combate à criminalidade no Estado, a fabricante de armas Taurus entregou ontem 133 armas ao governo gaúcho. Entre os equipamentos estão as novas armas da linha T Series, desenvolvidas especificamente para militares e policiais. No lote, também há diferentes modelos de pistolas, submetralhadoras e fuzis. A Brigada Militar (BM) receberá 90 armas, e o restante será encaminhado à Polícia Civil. O valor dos armamentos é de R$ 685 mil. O governador José Ivo Sartori comemorou a contribuição, lembrando outras iniciativas dos últimos meses.