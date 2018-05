Capital inaugura segundo parklet

A prefeitura entregará hoje, às 9h, o decreto de permissão de uso do segundo parklet licenciado de Porto Alegre. A nova área foi instalada na Rua dos Andradas, altura do número 895, no Centro Histórico. Este será o segundo parklet licenciado depois da edição do Decreto nº 19.808/2017, que trata sobre a instalação e o uso de extensão temporária das calçadas. O primeiro foi inaugurado na Semana de Porto Alegre, em 27 de março, na rua Hilário Ribeiro, 292, em frente ao restaurante Poke's e Met's.