Congo recebe 7,5 mil vacinas e inicia imunização contra o ebola

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que mais de 7,5 mil doses da vacina experimental contra o ebola foram enviadas à República Democrática do Congo e que a imunização, em caráter experimental, começou nesta segunda-feira (21). Desde o início de abril, o país africano já notificou pelo menos 46 casos suspeitos, prováveis e confirmados para a doença, além de 26 mortes decorrentes do vírus. A maioria dos registros são oriundos da região remota de Bikoro, no Noroeste do país. De acordo com a OMS, a vacina contra o ebola foi utilizada em diversos ensaios envolvendo mais de 16 mil voluntários na Europa, África e Estados Unidos, se mostrou segura para o uso em humanos e apresentou resultados altamente eficazes na proteção contra a doença.