Michel é a nova baixa no Grêmio

A bruxa está solta no departamento médico gremista. A baixa da vez é o volante Michel, que teve constatada uma lesão no músculo posterior da coxa direita. A contusão, ocorrida no treino de sábado, retirou o atleta da partida contra o Paraná, domingo, pelo Brasileirão.

Já estão fora o volante Arthur e os atacantes Everton, Jael e Alisson, todos com problemas musculares. Arthur e Everton podem retornar no início de junho. Já Michel deve acompanhar Alisson, voltando após a parada para a Copa do Mundo na Rússia.

Sem Jael e André, que só poderá ser inscrito nas oitavas de final da Libertadores, Hernane Brocador surge como opção para iniciar a partida de amanhã, às 19h15min, diante do Defensor, na Arena, pela última rodada da fase de grupos.