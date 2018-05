Diante da Chape, Inter tenta acabar com o jejum de cinco jogos sem vitórias

O Inter precisa voltar a vencer. São cinco jogos sem vitórias ou, ao menos, balançar as redes. E o adversário da noite de hoje, no Beira-Rio, além do frio de 10 graus previsto, é a Chapecoense. Após os resultados de ontem, o Colorado dormiu no Z-4 do Campeonato Brasileiro. Para tentar somar três pontos, o técnico Odair Hellmann contará com dois reforços de última hora, que garantiram a escalação após efeito suspensivo junto ao STJD: D'Alessandro e William Pottker.

Recuperado de lesão no joelho esquerdo, Edenilson também volta a ficar à disposição e deverá estar em campo contra os catarinenses. O camisa 8 se colocou, pediu calma ao time, que se defende bem, mas sofre com o a falta de gols na frente.

"Temos que saber mesclar. Tem que saber defender, mas também na hora de atacar, sair com mais gente. Estamos ficando muito sozinhos na hora de atacar, mas são coisas que o professor está trabalhando para melhorar. Precisa ter o melhor discernimento na hora de atacar. A gente deixa os atacantes muito sozinhos", analisou o jogador.

Outra novidade é Zeca, que, após estrear no meio-campo no Grenal, volta sua posição de origem e inicia o confronto na lateral-direita. A equipe deve ir a campo com Danilo Fernandes; Zeca, Rodrigo Moledo, Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenilson, Pottker, D'Alessandro e Patrick; Leandro Damião.

Já a fase da Chapecoense é de otimismo. Na última rodada, venceu o Flamengo, em casa. Durante a semana, conseguiu a classificação inédita às quartas de final da Copa do Brasil, superando o Atlético-MG, nos pênaltis. Além disso, entra em campo contra um rival com quem tem excelente retrospecto recente, sem perder desde 2014. Nas últimas cinco partidas entre os dois, os gaúchos não conseguiram sair com os três pontos.