Caminhoneiros voltam a protestar em rodovias do Rio Grande do Sul

Pelo segundo dia seguido, caminhoneiros voltaram a fazer protestos nas estradas contra a política de reajuste do óleo diesel. As mobilizações ocorrem desde a madrugada desta terça-feira (22) e ocorrem em diversas rodovias do Estado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ocorrem bloqueios na BR-101, em Três Cachoeiras, na BR-290, em Uruguaiana, na BR-285, em Ijuí, e na BR-116, em Camaquã.

Nas rodovias estaduais, há paralisação em trecho da RS-122, em São Sebastião do Caí, de acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar. Veículos de passeio e de emergência tem passagem livre.

Outras rodovias do Estado apresentam manifestações, porém sem bloqueios. Os atos ocorrem na RS-020, em Taquara, na RS-040, em Viamão, na RS-474, em Santo Antônio da Patrulha, na RS-118, em Gravataí, na RSC-287, em Santa Cruz do Sul, e na RS-471, em Cachoeira do Sul.

A segunda-feira já havia sido marcado por protestos da categoria . Ao menos 17 estados do País registraram bloqueios nas estradas.

Ontem, a Petrobras anunciou novo reajuste nos preços dos combustíveis (de 0,97% para o diesel e de 0,9% para a gasolina nas refinarias a partir de hoje). Os motoristas pedem redução da carga tributária sobre o diesel e reivindica isenção da alíquota de PIS/Pasep, de Cofins e da Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico). Os impostos representam quase a metade do valor do diesel na refinaria.