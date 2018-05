Cobre sobe em Londres e Nova Iorque, com queda nos estoques da LME e dólar fraco

Os futuros de cobre operam em alta em Londres e Nova Iorque, ampliando ganhos da sessão anterior, graças a uma nova queda nos estoques da London Metal Exchange (LME) e à reversão da tendência de valorização do dólar.

Por volta das 7h35min (de Brasília), o cobre para três meses negociado na LME avançava 0,59%, a US$ 6.937,00 por tonelada. Na Comex, a divisão de metais da bolsa mercantil de Nova Iorque (Nymex), o cobre para entrega em julho subia 0,74%, a US$ 3,1215 por libra-peso, às 8h03min (de Brasília).

A demanda por cobre no Extremo Oriente impulsionou o cobre ontem e ajuda a sustentar os preços hoje, embora o metal continue a oscilar dentro de uma limitada faixa recente. Esse interesse na Bolsa de Futuros de Xangai ecoou nos negócios de Londres, levando os estoques da LME a diminuir ainda mais, segundo Alastair Munro, corretor da Marex Spectron.

Já o índice DXY do dólar opera em baixa nos negócios da manhã, revertendo ganhos de ontem e tornando o cobre mais atraente para investidores que utilizam outras moedas. Entre outros metais na LME, não havia direção única: o alumínio caía 0,09% no horário indicado acima, a US$ 2.274,50 por tonelada, o zinco tinha queda de 1,47%, a US$ 3.051,50 por tonelada, o níquel aumentava 0,14%, a US$ 14.750,00 por tonelada, o estanho recuava 0,46%, a US$ 20.645,00 por tonelada, e o chumbo ganhava 1,12%, a US$ 2.442,00 por tonelada.