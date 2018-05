Bolsas da Ásia fecham sem direção única, com ganhos na China e perdas em Tóquio

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira (22), com as da China garantindo ganhos no fim do pregão após notícias encorajadoras sobre a gigante chinesa de equipamentos de telecomunicação ZTE e a do Japão pressionada por uma recuperação do iene.

Na China, os negócios foram marcados por volatilidade e o mercado em Shenzhen, que é em boa parte formado por startups, se destacou após circularem relatos de que EUA e China fecharam um acordo preliminar para reverter a proibição que Washington impôs à ZTE de comprar componentes e software de empresas americanas. Há mais de um mês, a ZTE foi punida pela Casa Branca por ter supostamente feito negócios com Irã e Coreia do Norte.

No começo da semana passada, o presidente dos EUA, Donald Trump, já havia prometido no Twitter que iria trabalhar com o presidente chinês, Xi Jinping, para fazer a ZTE a retomar operações rapidamente.

As negociações sobre a ZTE ocorrem no contexto do recente diálogo para amenizar tensões comerciais entre EUA e China. No fim de semana, negociadores de ambos os lados anunciaram uma "trégua" nas desavenças comerciais e a suspensão da aplicação de tarifas.

O índice Shenzhen Composto subiu 0,38% hoje, a 1.855,16 pontos, enquanto o mais líquido e abrangente Shanghai Composto teve alta marginal de 0,02%, a 3.214,35 pontos.

Em Tóquio, o Nikkei caiu 0,18%, a 22.960,34 pontos, à medida que o iene se fortaleceu levemente ante o dólar durante a madrugada.

No Parlamento do Japão, o presidente do BoJ - como é conhecido o banco central do país -, Haruhiko Kuroda, reiterou nesta terça o compromisso de manter a atual política de agressivos estímulos monetários até que a inflação atinja a meta oficial de 2%. Os números mais recentes mostram a taxa anual de inflação subjacente ainda bem abaixo de 1%.

O dia também foi de perdas em Taiwan, com queda de 0,25% do Taiex, a 10.938,73 pontos. Já os mercados da Coreia do Sul e de Hong Kong não operaram hoje devido a feriados nacionais.

Na Oceania, a bolsa da Austrália foi prejudicada por ações de grandes bancos domésticos e de mineradoras, e o S&P/ASX 200 recuou 0,70% em Sydney, a 6.041,90 pontos.