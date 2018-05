Petróleo renova máxima em 3 anos e meio, com eleição da Venezuela e acordo do Irã

O petróleo encerrou a sessão desta segunda-feira (21) no maior valor de fechamento desde novembro de 2014, impulsionado pela eleição da Venezuela e com a tensão entre Estados Unidos e Irã no radar dos investidores.

Na Intercontinental Exchange (ICE), o petróleo Brent para julho fechou em alta de US$ 0,71 (+0,90%), a US$ 79,22 por barril. Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato do WTI para o mesmo mês saltou US$ 0,98 (+1,37%), para US$ 72,35.

No domingo (20), o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, conquistou mais um mandato de seis anos. O pleito, no entanto, não foi reconhecido por boa parte comunidade internacional, como os Estados Unidos, o Brasil e a Argentina.

Em reação, o presidente norte-americano, Donald Trump, assinou um decreto que restringe a capacidade do governo da Venezuela de liquidar ativos. A Casa Branca chamou ainda a eleição de "farsa".

"Os Estados Unidos estão prontos para imporem mais sanções individuais na Venezuela, mas as restrições à indústria petroleira poderiam ser o último prego do caixão", escreveu, em nota, o diretor de futuro da Mizuho, Robert Yawger.

Sanções contra as exportações da Venezuela podem aumentar a percepção de diminuição da oferta global de petróleo, também impactadas pela retirada dos Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã.

Nesta segunda-feira, o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, afirmou que os Estados Unidos manterão "pressão máxima" sobre o Irã, até que o país mude sua conduta e deixe de apoiar o terrorismo. Ele disse ainda que o governo do presidente Donald Trump pretende impor "as mais fortes sanções na história" contra o Irã.