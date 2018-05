Santander diz que pagará de uma vez perdas com planos econômicos

Agência O Globo

O banco Santander informou nesta segunda-feira (21) que vai pagar à vista, de uma só vez, todos os valores devidos aos seus correntistas que fecharem o acordo para a indenização por perdas provocadas por planos econômicos - Bresser (1987), Verão (1989) e Colllor II (1991).

Até agora, dos grandes bancos apenas o Itaú Unibanco havia se comprometido a quitar o ressarcimento por perdas dos planos de uma única vez. Como no Itaú, o Santander diz que a quitação única se dará independentemente do valor a receber pelo correntista. "O crédito integral será feito na data do respectivo lote, conforme o cronograma oficial dos pagamentos", informou o banco.

Está previsto para esta terça-feira (22) o anúncio oficial das condições para o ressarcimento dos poupadores que ingressaram com ações na Justiça para contestar perdas financeiras sofridas durante os planos econômicos. Também nesta terça, será lançado um portal, criado pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) especialmente para os interessados em solicitar a adesão ao acordo.

As regras preveem pagamento à vista para indenizações até R$ 5mil, distribuídos em lotes definidos por ordem de data de nascimento. Para valores superiores, os depósitos serão divididos entre uma parcela à vista e de duas a seis parcelas semestrais, a depender do montante.

"O site também será usado para a apresentação online dos documentos comprobatórios e a indicação da conta corrente para o crédito dos valores definidos após a análise", diz o Santander.