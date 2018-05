Chanceleres da China e Argentina se comprometem a impulsionar cooperação

Wang Yi se reuniu com Jorge Faurie no domingo MINISTÉRIO DE RELAÇÕES EXTERIORES DA ARGENTINA/AFP/JC

Agência Xinhua

O conselheiro de Estado e ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, assinalou este domingo (20) em Buenos Aires que a China e a Argentina devem melhorar sua cooperação em diferentes áreas para promover as relações bilaterais.

As nações devem procurar integrar a Iniciativa do Cinturão e Rota, proposta pela China, com a estratégia de desenvolvimento argentina com o objetivo de injetar um novo estimulo à sua parceria estratégica abrangente.

Wang deu as declarações em uma reunião com seu homólogo da Argentina, Jorge Faurie, durante uma visita oficial ao país latino-americano.

O chanceler chinês indicou que, sob a estratégica guia dos dois chefes de Estado, os laços entre a China e a Argentina mantiveram um bom impulso de desenvolvimento integral, com um crescimento estável no comércio bilateral, avanços ordenados nos principais projetos de cooperação, intercâmbios culturais entre os povos, assim como uma excelente coordenação nos mecanismos internacionais e multilaterais.

A Argentina vem enfrentando recentemente dificuldades econômicas e financeiras devido a fatores externos, indicou Wang, acrescentando que a China, como um parceiro estratégico integral, apoia firmemente o país sul-americano na adoção de medidas para manter a estabilidade econômica e financeira e oferecerá assistência da melhor maneira possível.

A China é o parceiro de maior confiança e de longo prazo do desenvolvimento da Argentina e tem confiança nas sua perspectivas econômicas, assinalou.

O país apoia completamente os esforços da Argentina para realizar uma bem-sucedida cúpula do Grupo dos 20 (G20) e trabalhará em conjunto para garantir que este encontro produza resultados positivos, promova o multilateralismo e construa uma economia mundial aberta, sublinhou Wang.

Faurie assegurou, por sua parte, que a Argentina dá um grande valor às relações bilaterais, valoriza e aprecia a confiança e o apoio da China, que é crucial para que o país sul-americano possa enfrentar e superar as atuais dificuldades econômicas e financeiras.

Como uma importante nação no cenário mundial, a China está desempenhando um papel fundamental na política internacional, economia e estratégia, disse Faurie. Ele acrescentou que tudo é possível quando se trata de cooperação com a China.

A Argentina acredita que a Iniciativa do Cinturão e Rota tem um grande significado para a economia mundial e está entusiasmada para integrar essa proposta chinesa com sua própria estratégia de desenvolvimento, acrescentou.

O país espera aumentar suas exportações agrícolas à China e fortalecer a cooperação em áreas de energia, mineração e turismo, assinalou o ministro argentino.

Faurie destacou que os dois países têm consenso sobre defender firmemente o multilateralismo.

A Argentina, que assume a presidência do G20 para 2018, é a parada final da excursão de Wang por quatro nações, que o levaram também a França, Espanha e Portugal.

Wang participará do encontro ministerial do G20 e realizará uma reunião com o presidente argentino, Mauricio Macri.