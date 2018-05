Confiança da indústria cai 0,3 ponto em maio ante abril, aponta prévia da FGV

O resultado final do índice será divulgado na próxima segunda-feira (28) FREDY VIEIRA/JC

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) apurado na prévia da sondagem de maio caiu 0,3 ponto em relação ao resultado fechado de abril, para 100,7 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Segundo a entidade, foi a segunda queda consecutiva no ICI, mas isso "não reverteria a tendência de alta iniciada no segundo semestre do ano passado". "Sob a métrica de médias móveis trimestrais, o ICI avançaria 0,1 ponto, para 101,1 pontos", diz a nota da FGV divulgada nesta segunda-feira (21).

Conforme a prévia, a queda da confiança decorreu da piora das expectativas do setor para os meses seguintes. Na segunda baixa consecutiva, o Índice de Expectativas (IE) caiu 0,7 ponto em maio, para 100,8 pontos. O Índice da Situação Atual (ISA) permaneceu estável em 100,5 pontos.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) da indústria indicou uma queda de 0,4 ponto porcentual ante o fechamento de fevereiro, para 76,1%. A prévia dos resultados da Sondagem da Indústria abrange a consulta a 793 empresas entre os dias 2 e 17 de maio. O resultado final da pesquisa será divulgado no próximo dia 28.