Bolsas europeias sobem com trégua entre EUA e China, mas política derruba Milão

Os mercados acionários da Europa operam majoritariamente em alta desde a abertura do pregão desta segunda-feira, beneficiados por sinais de amenização nas disputas comerciais entre EUA e China. A exceção é a Bolsa de Milão, que chegou a cair mais de 2% no começo dos negócios e se mantém no vermelho, diante de incertezas no cenário político da Itália com o acordo de governo de coalizão fechado entre o Movimento 5 Estrelas e o Liga.

O apetite por risco ganhou força na esteira da última rodada de negociações comerciais entre EUA e China, ajudando a sustentar as ações europeias.

Em comunicado divulgado no sábado, Washington e Pequim disseram que concordaram em "reduzir substancialmente" o déficit comercial dos EUA com a China. Segundo o comunicado, os chineses irão ampliar de forma significativa suas compras de produtos e de serviços dos EUA, embora ainda não estejam claros os valores envolvidos.

Além disso, o Secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, disse ontem que EUA e China colocaram uma possível "guerra comercial" em suspenso, enquanto buscam um acordo. Já o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, confirmou que ambos os lados concordaram em não impor tarifas a importações um do outro.

Na Itália, por outro lado, pesam no índice FTSE-Mib temores em relação a um futuro governo de coalizão formado pelo partido antiestablishment Movimento 5 Estrelas e pelo Liga, de extrema-direita.

Nas próximas horas, os líderes das siglas irão discutir a formação de um novo governo com o presidente da Itália, Sergio Mattarella, e propor indicados para o cargo de primeiro-ministro e para o gabinete. Mattarella irá se reunir primeiro com o líder do Movimento 5 Estrelas, Luigi Di Maio, às 12h30 (horário de Brasília), e posteriormente com o líder do Liga, Matteo Salvini, às 13h.

Às 6h57min (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,90%, enquanto a de Paris avançava 0,70%, mas a de Milão tinha queda de 0,27%. Já em Madri e Lisboa, os ganhos eram de 0,19% e 0,86%, respectivamente. No mercado de câmbio, o euro caía a US$ 1,1742 e a libra recuava a US$ 1,3402, em meio a uma tendência geral de valorização do dólar após a "trégua comercial" entre EUA e China.

Em tempo, o mercado da Alemanha está fechado hoje devido a um feriado nacional.