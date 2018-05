Bolsas asiáticas fecham em alta generalizada com 'trégua' entre EUA e China

As bolsas asiáticas fecharam em alta generalizada nesta segunda-feira (21), favorecidas pelos últimos desdobramentos das negociações comerciais entre EUA e China.

Em comunicado divulgado no sábado, Washington e Pequim disseram que concordaram em "reduzir substancialmente" o déficit comercial dos EUA com a China. Segundo o comunicado, os chineses irão ampliar significativamente suas compras de produtos e serviços dos EUA, embora ainda não estejam claros os montantes envolvidos.

Ontem, o Secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, disse que EUA e China colocaram uma possível "guerra comercial" em suspenso, enquanto buscam um acordo. Já o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, confirmou que ambos os lados concordaram em não impor tarifas a importações um do outro.

Nos negócios da China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,64% hoje, a 3.213,84 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,05%, a 1.848,06 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng teve valorização de 0,60%, a 31.234,35 pontos.

No Japão, o Nikkei apresentou ganho moderado de 0,31%, a 23.002,37 pontos, renovando máxima em três meses e meio. O índice japonês foi beneficiado pelo enfraquecimento do iene, que atingiu mínimas em quatro meses ante o dólar durante a madrugada com a melhora do apetite por risco diante da aparente "trégua" comercial entre EUA e China.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi mostrou alta de 0,20% em Seul, a 2.465,57 pontos, sustentado em parte por seu maior componente, a Samsung Electronics (+1%), e o Taiex avançou 1,25% em Taiwan, a 10.966,20 pontos, alcançando o maior patamar em um mês.

Na Oceania, a bolsa da Austrália não conseguiu seguir o tom positivo das asiáticas, devido principalmente a uma queda em ações de grandes mineradoras. O S&P/ASX 200 terminou o pregão em Sydney em baixa marginal de 0,05%, a 6.084,50 pontos.