Em defesa do Cete

Como presidente da Associação de Moradores do bairro Menino Deus (Assamed), esclareço que a defesa da permanência do Cete para seus 100 mil usuários mensais não significa estarmos contra os bombeiros. Pelo contrário, todos entendemos que o Corpo de Bombeiros é uma das instituições mais respeitados do Estado, e que merecem todo apoio da população no sentido de terem melhores condições para o exercício de seu trabalho. O poder público dispões de locais ociosos nos quais que melhor poderia ser instalada uma escola de bombeiros nos moldes que esta gloriosa corporação merece. (José Paulo de Oliveira Barros, advogado, presidente da Assamed)

Área azul e moedas

A criação das áreas azuis em Porto Alegre foi uma boa ideia. Disciplinou o estacionamento e permitiu que mais veículos pudessem utilizar os espaços em vias públicas durante o dia. Tenho visto, entretanto, que, hoje em dia, as moedas estão desaparecendo. Como os parquímetros pedem moedas, muitos motoristas acabam deixando seus automóveis sem a papeleta do pagamento. Têm o risco de serem multados. É preciso fazer circular as moedas em Porto Alegre. (Paulo de Tarso Monteiro, Porto Alegre)

Gilmar Mendes

A tendência do ministro do Supremo (STF) Gilmar Mendes em soltar todos os que estão presos por denúncias gravíssimas fez com que eu mudasse de opinião. É um exagero jurídico dele. Parece que está com ciúmes da divulgação do juiz Sérgio Moro e de outros, da Lava Jato. Não é possível que o MPF, a Procuradoria-Geral da República, delegados e outros envolvidos nas prisões tenham montado uma teoria conspiratória. Afinal, gente de todos os partidos e matizes sociais tem sido presa. Isso não basta para afastar a ideia de perseguição? (Moises de Souza, Passo Fundo/RS)

Trânsito

Outros leitores já divulgaram, nesta mesma coluna, que os motoqueiros não respeitam sinal fechado no trânsito de Porto Alegre. Isso é um perigo para eles e para todos os demais condutores de veículos. Da mesma forma, vejo pedestres cruzando vias quando o sinal está aberto para o trânsito de automóveis. Também isso é um perigo. (Amália Flores, Porto Alegre)

Casamento

A realeza britânica continua faturando com os casamentos de espetáculo para turistas do mundo apreciarem. Despertam em milhões a magia do "príncipe encantado", que se apaixona por uma moça plebeia e a leva ao altar para serem felizes para sempre. Nem sempre, no caso do pai do príncipe Harry, Charles, com Diana, uma infeliz com as traições do marido. Mas é mesmo um sonho de casamento no imaginário popular que vem desde a Idade Média. (Luiza de Mello)