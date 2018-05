Quem assume como gestor, na área pública ou privada, compromete-se a resolver problemas, encaminhando ações eficazes. Jamais criá-los ou se pôr a lamentar. Se, de repente, lhe são atribuídas atitudes escusas, pela perda de credibilidade, é aconselhável renunciar. Buscar manter-se a qualquer custo, equívoco comportamental. E a renúncia, nessa hipótese, não significa humilhação, mas, ao contrário, ato de grandeza, pois prevalente interesse maior, não individual do renunciante. Singela e franca reflexão. (Jorge Lisbôa Goelzer, advogado, Erechim/RS)

Lula

Como fazem força para que o Supremo Tribunal Federal (STF) julgue que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) possa ser candidato. A pressão é sobre a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, para que ela coloque, pela terceira vez e já tendo sido aprovada a prisão em segundo grau, o assunto para o plenário. Ela já repetiu que, por duas vezes, o STF, em 2016 e depois, decidiu que pode prender após o segundo grau da instância jurídica. Querem mais o quê? Lula livre na "marra"? (José Ary Fontoura)

Presidiários

Segundo o ministro da Segurança, Raul Jungmann (PPS), o Brasil tem a 3ª maior população carcerária do mundo. Com certeza vai aumentar, porque, com as leis frouxas, liminares e prisões abertas ao "entra e sai, prende e solta", celulares circulando na maioria das cadeias, os números da criminalidade e de presos só tendem a aumentar. Por isso é urgente reformar o Judiciário, o Código Penal, as políticas carcerárias - inclusive mudando até a Constituição, botando presos que vivem no come e dorme para trabalhar, se ocupando para reduzir o ócio e a engenharia do crime que se formam nas facções de presidiários, alimentando e orientando assaltos e assassinatos Brasil afora. Como temos muitos prédios públicos e até estádios de futebol desocupados (construídos para a Copa de 2014) ou com pouco uso, poder-se-ia destiná-los para acomodar presos de menor periculosidade para exercerem atividades industriais. (Ramiro Nunes de Almeida Filho)

Regime militar

Os documentos liberados pela CIA comprovando que a execução de opositores era autorizada pelos altos escalões do regime militar mostra uma realidade histórica já conhecida, mas que merece reflexão. O regime militar, sentindo-se no direito de aplicar pena capital a seus opositores imaginários ou reais (operários, estudantes, ativistas políticos) sem julgamento legal, criou o ambiente perfeito para que, quando da promulgação de uma nova Constituição, fossem tomadas as garantias legais para que isso não voltasse a acontecer. E essas garantias hoje servem para assegurar a impunidade de traficantes, assassinos, estupradores e políticos corruptos. Esta impunidade, a espiral de violência e o medo que a sociedade sente são, em parte, consequência do regime militar, e não da falta dele. (Darlei Worm Jr.)