Apps salvam restaurantes

O empresário gaúcho Norton Lenhart, um dos líderes nacionais do turismo, especialmente no segmento de restaurantes, ex-presidente de várias entidades do setor, está convencido de que a chegada dos aplicativos de mobilidade urbana (Uber, 99 e Cabify) salvou os restaurantes, sufocados pelo crescimento da violência e pelo rigor da lei seca. Aliás, muitas casas até tradicionais de Porto Alegre não resistiram e fecharam. Entre elas, o restaurante Schullas, na Maryland, especializado em gastronomia alemã, substituído pelo também restaurante alemão Chopp Stübel, de Lenhart, uma casa de 49 anos, que funcionava até então na Quintino Bocaiuva.

Inteligência tributária

Especialista em inteligência tributária, a gaúcha Valor Fiscal acaba de abrir filial em Criciúma para atender os setores de indústrias, transportes e comércio. Até o final de 2018, ela pretende ampliar em 30% a carteira de clientes. Em 2019, o destino será o Paraná com mais um endereço fixo, abrangendo toda a Região Sul.

Nas festas de inverno

As tradicionais festas de inverno se aproximam e prometem aquecer as vendas da Fritz & Frida, marca de alimentos da Fröhlich. Até o final de julho, a empresa prevê crescimento de 8% nas vendas de produtos típicos da época sobre 2017. Para esse período, a marca trabalha com foco em 15 produtos tradicionais da época, como o amendoim, a pipoca, a farinha de milho e a canjica.

Liderança do vestuário

A chegada do frio fez com que o vestuário liderasse as expectativas de consumo para a data, segundo pesquisa da Vitamina para CDL de Porto Alegre. Ele aparece em primeiro lugar com 31,2% das intenções de compras (ante 27,5% de 2017), seguido de perfumaria (12%), joias (8,3), acessórios (10,3%) e calçados (10,6%). A amostra inclui pessoas das classes A, B, C e D.

Cinema de pais e bebês

O CineMaterna, que ocorre mensalmente no GNC Cinema do Praia de Belas, vai exibir, na tarde desta quarta-feira, "Vingadores: Guerra infinita". Como em todas as suas edições, as salas são adaptadas para conforto de pais e bebês (até 18 meses): som reduzido, trocador de fraldas, ar-condicionado brando e luz fraca.

Estratégia antipirataria

Líder mundial em segurança para plataformas digitais, a Irdeto acaba de lançar uma tecnologia para auxiliar proprietários e distribuidores de conteúdo a ampliarem a estratégia antipirataria com solução de Marca D'Água. Além disso, o TraceMark, permitirá aos proprietários de conteúdo reduzir o uso de espaço de armazenamento e o tempo de preparação antes de distribuir o material.

Maior Spa urbano de Porto Alegre

Quando as sócias Elisangela Zanette, Kelly Bisognin e Cristal Meyer de Carvalho idealizaram a Belle House Estética & SPA queriam sair do óbvio. E criaram um espaço de conveniência com mais de 450 m2, divididos em três andares, que reúne diversos serviços para atender à mulher moderna. Com o conceito "Permita-se", abriram o maior SPA urbano de Porto Alegre, não só para promover embelezamento e relaxamento, mas para ser também um lugar de descontração e bem estar. Com investimento de R$ 1 milhão, importaram maquinário da Itália e EUA, além de protocolos modernos e luxuosos, como a Wet Table, uma exclusiva maca para procedimentos a base de hidroterapia, para vários tratamentos num único local. E a FootClass, poltrona que produz movimentos estimulantes de relaxamento.