Compras em lojas de rua

A maior parte dos presentes para o Dia dos Namorados será adquirida em lojas de rua nos centros das cidades, conforme preferência apontada por 47,0% dos consumidores consultados na Pesquisa Namorados 2018, que a Fecomércio-RS divulga na íntegra hoje. Como segunda opção estão os shopping centers (28,6%), seguidos por lojas de bairro (4,2%) e internet (3,6%). Mas um dado surpreendente da mesma pesquisa é a forma de pagamento preferida por 80,8%: à vista. E dos que afirmaram que vão recorrer ao crédito (19,2%), a grande maioria (83,8%) pretende quitar a compra em parcela única. Já a meta dos lojistas é recuperar as vendas que não conseguiram atingir no Dia das Mães.

Confirmada Mercopar

Tradicional feira de subcontratação e inovação industrial da América Latina, a Mercopar está confirmada para o período entre 2 e 4 de outubro, em Caxias do Sul. Promovida pelo Sebrae-RS, representa importante ferramenta para as empresas poderem encaminhar negócios, levando em conta um ambiente especialmente preparado para esse fim, além de reunir lançamentos de produtos e serviços.

Móveis sob medida

A Nova Marcenaria Brasileira, fábrica de móveis sob medida de Caxias do Sul, apresenta, de quarta a sexta-feira desta semana, seu primeiro showroom. Anexo à fábrica, ele recebeu um investimento de R$ 300 mil e abriga a nova coleção de peças assinadas pelo designer Vinícius Siega exclusivamente para a marca.

Clínica de ortodontia

A maior rede de clínicas de ortodontia do Brasil, a OrthoDontic inaugura amanhã sua quarta unidade em Porto Alegre, reforçando sua atuação no Estado, onde já tem 26 e está entre os cinco estados com maior presença. No País, são mais de 200 unidades, em 17 estados; e a meta é investir R$ 15 milhões em 45 novas até o fim deste ano.

Reciclagem na Feevale

A Universidade Feevale vai realizar, na tarde desta quarta-feira, em parceria com o Programa Social Catavida, o II encontro de cooperativas de reciclagem de Novo Hamburgo. É no auditório do Prédio Multicolor, no Campus II; e o objetivo é estimular os recicladores a buscarem a inovação em suas rotinas diárias.

Missão no México

Fabricante de produtos eletrônicos, a Novus, de Porto Alegre, participa, a partir de hoje e até sexta, de missão empresarial no México, organizada pela Apex-Brasil. O México é um dos mercados de maior potencial de crescimento na América Latina, e há interesse da empresa em aumentar o número de distribuidores neste país. Além de visitas, a Novus estará em painel sobre internet das coisas. A empresa esteve na recente Feira de Hannover, onde foi a única gaúcha a expor produtos.

Grupo Zarpp compra a caxiense Fisa

O Grupo Zarpp, um dos maiores conglomerados gaúchos, de Lajeado, que já detinha 50% de participação societária na caxiense Fisa, acaba de adquirir 100% do seu controle, e dará todo aporte financeiro para a companhia avançar no segmento de alto padrão. "Nossa meta de expansão para a Fisa é arrojada e significativa, porque acreditamos em todo potencial de crescimento da empresa", afirma o sócio-diretor Daniel Zarth. E seus planos preveem a atuação dedicada às praças de Caxias do Sul, Gramado e Porto Alegre, em empreendimentos que atendam quem procure projetos inovadores, excelência na construção, diferenciais de produtos e sofisticação, seja em construções residenciais ou comerciais.