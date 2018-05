Frases e personagens

"O Judiciário não age de ofício, age mediante provocação. No entanto candidatos como Lula são inelegíveis por causa da condenação em segunda instância, como previsto na Lei da Ficha Limpa. Isso foi aplicado desde 2012. Eu não noto nenhuma mudança de jurisprudência no TSE. E o Supremo voltou a este assunto, neste ano, e reiterou a jurisprudência e a aplicação da jurisprudência, caso de relatoria do ministro Luiz Fux, presidente do TSE." Cármen Lúcia, presidente do STF.

"Nós temos uma Justiça Eleitoral muito presente, e isso é matéria eleitoral que irá para lá. Acho que não chega ao Supremo. E prisão em segunda instância está consolidada. Não colocarei o tema em pauta durante minha gestão, a menos que sobrevenha alguma coisa, algo completamente diferente, que não é um caso ou outro." Também Cármen Lúcia.

"Brasil receberá certificado de país livre da febre aftosa, da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), com sede em Paris. O novo status sanitário concedido por esta renomada organização representa o reconhecimento da vitória de uma longa e dura trajetória de muita dedicação de pecuaristas e do setor veterinário oficial brasileiro. A pecuária representou um Valor Bruto da Produção de R$ 175 bilhões em 2017. No período, as exportações do complexo carne aumentaram 8,9%, somando US$ 15,5 bilhões." Blairo Maggi, ministro da Agricultura.

"Nosso novo desafio será enfrentar a etapa final do processo de erradicação da doença em nosso país e na América do Sul, ampliar nossas zonas livres sem vacinação, e, em especial no Brasil, alcançar a condição de país livre da febre aftosa sem vacinação. É preciso avançar na prevenção, vigilância e resposta a emergências que venham a ocorrer. Serão necessários muito mais investimentos." Também Blairo Maggi.

"O real tem tido o mesmo movimento de outras moedas de países emergentes. O Banco Central aumentou a quantidade de swaps no mercado para evitar excesso de volatilidade. É algo que não podemos evitar, não temos como evitar essa tendência. Tudo que podemos fazer é tentar evitar excessos de volatilidade." Eduardo Guardia, ministro da Fazenda.