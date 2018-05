Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Marco A. Birnfeld

Espaço Vital

Notícia da edição impressa de 22/05/2018. Alterada em 21/05 às 22h14min Indulto para Lula?

Um diz que diz extraoficial no Conselho Federal da OAB deixou muita gente de olhos arregalados ontem, em Brasília. É que a "rádio-corredor" dali irradiou que "Ciro Gomes (PDT) teria se comprometido - se vier a ser eleito presidente da República - a indultar Lula (PT)". O decreto seria baixado no dia 2 de janeiro de 2019. O pré-candidato do PDT apressou-se, porém, em desmentir e enviar cópias de pronunciamentos anteriores. "Seria uma loucura prometer indulto a Lula, e além disso ele me mandaria à PQP." Há controvérsias, porém. O inegável é que, em agosto de 2016, quando Lula recém era réu da ação penal que, em abril de 2018, resultou em prisão, Ciro Gomes disse não descartar a possibilidade de um gesto extremo de "solidariedade pessoal". Seria a formação de um grupo de juristas, "para fazer uma espécie de sequestro do ex-presidente e levá-lo a uma embaixada com pedido de asilo para que ele pudesse se defender de forma plena e isenta". O que preocupa agora é o eventual futuro alcance das últimas palavras da frase acima.

O trio terrível

Como em política brasileira tudo é possível, desde a semana passada se fala em eventual aliança de Geraldo Alckmin (PSDB) com o MDB. Ela seria recheada, na hora da sobremesa ou do licor, com a nomeação, para três embaixadas, de homens encalacrados com a Lava Jato. Com a estratégia, o trio Michel Temer, Moreira Franco e Eliseu Padilha, todos do MDB, garantiria foro privilegiado. Alckmin teria sido, porém, peremptório: caso ele seja eleito em outubro, nenhum dos "três terríveis" virará embaixador. Por via das dúvidas, convém recortar e guardar.

Romance forense: Barbatimão jurídico



DIVULGAÇÃO/JC

Na semana passada, na comarca de entrância final, em processo de divórcio litigioso, o estagiário - que sempre faz minuciosos projetos de sentença - deparou-se - estupefato - em meio às petições, com uma confidência que um dos advogados da causa fizera à sua dileta jovem noiva. Além de outros quejandos, um trecho revelava assim: "Por ser rica em taninos, a casca do barbatimão é fortemente adstringente, sendo reconhecida pelo uso familiar, que dela fizeram prostituídas mulheres para reparar a relaxação dos órgãos genitais, e para fingirem possuir o que os seus primeiros desacertos fez com que elas perdessem para sempre". O texto seguia na tentativa de convencimento. "Basta uma consulta em blogs sobre o mundo vegetal para saber que o barbatimão é considerado a 'casca da mocidade' ou o 'amigo da mulherada'. Ele é recomendado, dentre outras coisas, para restaurar a virgindade ou coisa apertada que o valha." Surpreso com a revelação logo comunicada pelo estagiário, o sempre presente juiz orientou aquele a que convidasse o advogado a comparecer rapidamente no gabinete, "a fim de esclarecer o mal-entendido". A visita deu-se no mesmo dia e o inquinado trecho da petição foi mostrado ao profissional. Este desculpou-se, agradeceu pela consideração e se explicou. Na hora, de próprio punho, o advogado requereu que "face ao manifesto erro de copia/cola, seja tarjado todo o trecho compreendido entre a 1ª e a 14ª linhas da sétima página da peça de memoriais (fls. 205)". Assim, foi feito. Antes que deixasse o gabinete, impropriamente o advogado resolveu falar mais, como se pretendesse justificar algo: "Doutor, essa especulação de que o barbatimão teria o poder de até recuperar a virgindade remonta ao tempo dos índios. Mas em tempos modernos, não passa de balela - pode crer". O juiz apenas estendeu a mão, sinalizando que o assunto estava encerrado e havia chegado a hora da despedida. Falastrão, o advogado ficou conhecido, na "rádio-corredor" forense pela alcunha de Doutor Barbatimão. E só se fala nisso.



Elefante à disposição

Não se preocupem brasileiros com o quadro geral de insegurança que assola o País. O governo acaba de anunciar a criação do tal de SUSP - Sistema Único de Segurança Pública, seja lá o que isso queira dizer. O leitor pode escolher tratar o tal de SUSP como órgão, instituição, elefante branco, torneira aberta, ralo de despesas, ou algum título pomposo e respeitável. Se a eficiência do SUSP acompanhar seu irmão da Saúde, o SUS, já será possível antever em que brejo estaremos metidos.

Fim da impunidade?

O jornal britânico Financial Times - 130 anos de história, 2 milhões de leitores diários, sede em Londres - publicou no sábado, em sua página na internet, uma entrevista em vídeo, realizada no Brasil com o juiz Sérgio Moro. O entrevistador é o correspondente do jornal no Brasil, Joseph Leahy. O magistrado brasileiro - que a tudo responde em inglês - foi apregoado como "o homem que encerrou cinco séculos de impunidade no Brasil". Quem quiser ver, fica mais fácil ir ao YouTube, buscando por "Sérgio Moro, Financial Times". O compacto é de 3 minutos. Vale a pena.

Qual é a utilidade?

Sabem a campanha institucional de dois anos de governo Michel Temer (MDB), que começou na sexta-feira passada? Pois parte de seus recursos financeiros foi remanejada de verbas publicitárias de outros ministérios. A "mão grande" maior foi aplicada no contingenciamento de verbas do Ministério da Saúde, de onde vieram R$ 22 milhões. Tal dinheiro seria para campanhas das vacinações, doação de órgãos e combate à febre amarela. Por decisão do mais impopular presidente do Brasil, a verba de utilidade pública virou verba de utilidade... política.

A importância da vírgula

Aliás, os convites para a cerimônia que celebrou os dois anos do governo Temer reabriram comentários sobre a importância da vírgula no vernáculo. Expedidas pelo cerimonial do Planalto, as mensagens traziam o mal inspirado slogan "O Brasil voltou, 20 anos em 2". Gaiatos usaram discretos corretivos de texto, suprimiram a única vírgula e a frase viralizou assim: "O Brasil voltou 20 anos em 2". Outros convites, então, foram então expedidos às pressas, pelo Palácio do Planalto, com novo mote: "Maio de 2016 > Maio de 2018 > O Brasil voltou". Mas o que voltou, mesmo, foi o ínfimo e igual índice de popularidade que tinha sido aferido em março: 4,3% apenas de avaliação positiva (ótimo/bom) do governo e do presidente. Não há controvérsias.

A nova face

O envelhecimento chegará às filas das urnas. Em outubro próximo, a população com 60 de idade, ou mais, estará superando os moços de 16 a 24 anos. Ainda que prevaleça a ideia de que o Brasil é um país de jovens - que são decisivos nos processos eleitorais - dados do TSE mostram que a democracia brasileira tem faces cada vez mais maduras. Os idosos representam 18,6% do eleitorado (27,3 milhões de votos), enquanto os jovens somam 5 milhões a menos: são 22,4 milhões, ou 15,3% dos que estarão aptos a votar.