A recuperação vem amanhã

Ficou chato para o Grêmio, com seu melhor time possível, não vencer o Paraná, incontestável lanterna do Brasileiro. Menos mal que amanhã enfrenta o modesto Defensor, para confirmar a liderança de seu grupo e a segunda melhor campanha nesta fase da Libertadores. Só que o Brasileirão continua, com jogos duas vezes por semana: domingo o Tricolor viaja para encarar o Ceará, depois recebe o Fluminense, viaja de novo para jogar contra o Bahia, recebe Palmeiras e América-MG e encerra em Recife, contra o Sport, uma maratona de seis jogos em 17 dias. Pode?

Calendário desgastante

Contra o Sport, o Corinthians teve 14 desfalques, entre titulares e reservas imediatos, alguns poupados, outros lesionados. Jogou dia 17 na Venezuela, domingo no Recife, na próxima quinta-feira espera o Millonarios e domingo, dia 17, vem ao Beira-Rio, com reservas ou time misto. Será seu quarto jogo, três fora de casa, em exatos 10 dias - um pitéu para o Inter degustar e subir na tabela. É uma massacrante rotina de jogos e viagens que precisa mudar, mesmo ao custo de encolher os campeonatos estaduais e a Libertadores, esta vulgarizada pelo excesso de disputantes.

Estatísticas enganam?

Sou chegado em estatísticas, mas elas podem enganar. Eis uma da Footstats, que elenca os seis melhores passadores do Brasileirão, até a quarta rodada da Série A: Esteban Pavez (Atlético-PR) com 281 passes certos, 95,3% dos que fez; Arthur (Grêmio), 274 passes e 97,5%; Maicon (Grêmio): 268 e 95,4%; Matheus Rossetto (Atlético-PR), 248 e 90,8%; Juninho (Ceará), 247 e 93,6%; e Sidcley (Corinthians), 244 passes certos, 93,5% dos que efetuou. Nos percentuais, observe, ninguém acertou mais do que os volantes - passes curtos? - gremistas Arthur e Maicon.

Pobre futebol do Interior

Rogério Ceni, depois de fracassar como técnico do São Paulo, achou um melhor caminho para recomeçar a carreira: seu Fortaleza lidera a Série B com cinco vitórias e um empate, em seis rodadas. Contraponto: os gaúchos que restaram nessa divisão rondam o rebaixamento, o Juventude a um ponto e o Brasil já dentro da Z-4. Ainda espero a reação de ambos, enquanto o Ypiranga é oitavo entre dez na sua chave da Série C. Números que me levam a concluir: nosso futebol começa a pagar a conta da grenalização que o acomete. Pouco sobra aos demais.

Pitacos