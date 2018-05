Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Fernando Albrecht

Começo de Conversa

Notícia da edição impressa de 22/05/2018. Alterada em 21/05 às 21h35min De volta aos 70

/BETO RODRIGUES/DIVULGAÇÃO/JC

Parece, mas não é, uma foto de Capão da Canoa nos anos 1970. Não fossem os prédios construídos de lá para cá, os carros - Fuscas na sua maioria - fechariam o cenário, mas foi encontro de carros antigos na cidade. Foi grande o movimento, mesmo com o frio e o domingo chuvoso.

A dúvida



PAULO ANTUNES/DIVULGAÇÃO/JC

Durante a Noite dos Museus, realizado no fim de semana, no Museu de Arte Contemporânea do RS, alguns visitantes ficaram na dúvida se o piso molhado era uma instalação ou se a própria advertência poderia ser uma. Ou talvez sejam os dois, o piso e a placa.



Fumantes gaúchos

Os gaúchos entre 25 e 34 anos são os que mais fumam. De acordo com pesquisa da Sociedade de Cardiologia do RS, 30% dos porto-alegrenses são fumantes, seguidos por moradores do Noroeste (19,2%) e da Região Metropolitana (13,9%). O tabagismo será pauta conjunta das Sociedades de Pneumologia e de Cardiologia no próximo domingo, no Parque da Redenção.

Por falar em cigarro...

...nada mais desagradável do que caminhar atrás de um fumante, mesmo na rua. Fumante passivo não é só em recinto fechado, não. Sem falar na fumaça da cannabis. Esse está onipresente.

A César o que é de César

Dando sequência a um desejo recente, o Supremo Tribunal Federal quer se ver livre de ações que não digam diretamente respeito à sua função constitucional e enviou dezenas de ações a instâncias inferiores. No popular, eu fora. É a síndrome do desentupimento.

Ernesto Deboni

Leitor do Jornal do Comércio há 50 anos, o contador aposentado Ernesto Deboni faleceu na semana passada, aos 95 anos, devido a uma doença vascular periférica. Era natural de Erechim. O JC sempre foi algo muito familiar para todos que conviveram com ele, conta seu filho Roberto Luiz Deboni.

Novo cartão

O Banrisul lançou o Cartão Banrisul Mastercard Travel Card Multimoeda, cartão, agora emitido com até quatro opções de moeda estrangeira: dólar norte-americano (USD), euro (EUR), libra esterlina (GBP) e dólar canadense (CAD). O cartão Travel Card funciona como um cartão de débito no formato pré-pago. O cartão pré-pago é aceito em mais de 34,5 milhões de estabelecimentos comerciais credenciados pela Mastercard.

Segurança em Canoas

A Operação Integrada de Segurança, que envolve BM, Polícia Civil, Guarda Municipal e agentes de trânsito, completa 16 meses. Vem contribuindo para a queda dos índices de criminalidade no município, como o latrocínio. Nenhum crime desse tipo, roubo seguido de morte, foi registrado no período. Neste ano, a prefeitura de Canoas entregou 45 novas viaturas para os órgãos de segurança.

Briga por espaço

Porto Alegre é a Capital das Polêmicas. A última é se o Cete, no bairro Menino Deus, deve ser mantido ou o se espaço deve abrigar os Bombeiros, defenestrados que foram da rua Silva Só. À primeira vista, ambos os lados têm razão. A corporação, porque precisa de um espaço; os moradores, porque aquela é uma área de grande afluência de público para a prática de esportes. Decida-se lendo matéria na página 21.

Transtornos semanais

O brasileiro é, antes de tudo, um refém. Não passa semana sem que algum serviço público ou privado pare de funcionar. Os Correios, sabem até os vira-latas que ladram nos calcanhares dos pobres carteiros, estão em petição de miséria. E a semana começa com a greve dos caminhoneiros, então, agora é a vez da entrega das encomendas tirarem férias. Alguma coisa sempre pifa neste nosso amado Brasil.

Miúdas

DOMÍCIO Torres, ex-diretor do Ibope, criou o IRP - Instituto Reality de Pesquisas. O homem é do ramo.

Torres, ex-diretor do Ibope, criou o IRP - Instituto Reality de Pesquisas. O homem é do ramo. NÃO será surpresa se o Dia da Sorte, nova loteria da Caixa, substituir a Dupla Sena, que tem baixo volume de apostas.

será surpresa se o Dia da Sorte, nova loteria da Caixa, substituir a Dupla Sena, que tem baixo volume de apostas. ALGUNS caminhões colocam rodas com hastes pontiagudas como se bigas romanas fossem.

caminhões colocam rodas com hastes pontiagudas como se bigas romanas fossem. QUALQUER encostada no veículo ao lado abre um rombo ou estoura o pneu. Pode isso?