Prefeitura de Porto Alegre moverá ação por empréstimo no BID

Marcus Meneghetti

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior (PSDB), revelou ontem que a prefeitura deve entrar com uma ação judicial ainda nesta semana para garantir o financiamento no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de US$ 80 milhões.

Na coletiva de imprensa que antecede a palestra-almoço Tá na Mesa, concedida ontem, na sede da Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), Marchezan explicou que a prefeitura vai questionar a decisão do Ministério da Fazenda de não autorizar o empréstimoencaminhado há mais de dois anos, ainda na gestão do ex-prefeito José Fortunati (ex-PDT).

Para conseguir empréstimos internacionais, os entes federados precisam da autorização da Fazenda. Mas, conforme relatou o próprio prefeito, o governo do presidente Michel Temer (PMDB) modificou os critérios para outorgar empréstimos internacionais.“Ao aplicar as novas regras, o ministério disse que não vai dar o aval para o financiamento no BID, nem em nenhuma operação internacional, porque não temos capacidade de pagamento”, falou Marchezan.

Por isso, afirmou: “Devemos entrar com uma ação na Justiça nesta semana, na tentativa deconquistar o aval para esta operação. Vamos argumentar que a solicitação do aval está há 757 dias no ministério. Portanto, se a análise tivesse sido feita antes, quando ainda estavam em vigor outros critérios, teríamos conseguido o financiamento”.

O prefeito garantiu que “Porto Alegre não perdeu o financiamento, pois o BID ainda está com ele aberto. Diria que até aprovado”. Depois da coletiva, quando palestroupara vereadores, deputados estaduais e empresários, Marchezan tratou de outros temas.

Entre eles, a “desestatização” de órgãos públicos. Além da privatização ou extinção de Carris, Procempa e Fasc, ele disse que a prefeitura planeja passar a gestão de parques e praças para empresas especializadas, através de concessões de longo prazo. O Mercado Público deve ter o mesmo destino.

Nesse caso, o Paço Municipal pretende contratar uma empresa terceirizada para gerir o local. Ao responder uma pergunta da plateia – “por que não deixar os permissionários gerirem o Marcado, como é hoje?” –, Marchezan disse que seria “o mesmo que as empresas de ônibus gerirem o sistema de transporte”.