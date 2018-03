TRF-4 julgará recurso de Lula na próxima segunda

No início da semana, Moro mandou executar a pena de 34 anos de prisão do ex-vice-presidente da Engevix, Gerson de Mello Almada, também condenado na Lava Jato. O advogado de Almada, Antonio Pitombo, apresentou habeas corpus ao STJ para reverter a prisão e afirma que, no caso de seu cliente, há questionamento sobre o tamanho da pena aplicada, por isso o julgamento não tem similaridade com a votação ampla da prisão a partir da sentença em segunda instância.

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) marcou para a próxima segunda-feira, às 13h30min, o julgamento do embargo de declaração do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no caso do apartamento triplex do Guarujá. Se o julgamento for unânime e a sentença, mantida, o juiz Sérgio Moro poderá determinar a prisão do ex-presidente assim que for publicada a ata do julgamento. Isso deve acontecer, no máximo, no dia seguinte.

Em caravana pelo Rio Grande do Sul, petista diz que não tem medo de ser preso

No discurso em São Vicente do Sul, o petista declarou que, provavelmente, quem estava usando máquinas agrícolas para bloquear rodovias durante sua passagem havia comprado os veículos através de financiamento durante os governos do PT. "Se vocês conhecerem as pessoas que estão protestando, eu desafio eles, o juiz Sérgio Moro, a Polícia Federal e o Ministério Público a mostrar que quem está me perseguindo é mais honesto do que eu", declarou.

Na terça-feira, em Santa Maria, integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL) e apoiadores do ex-presidente trocaram provocações durante a passagem de Lula pela cidade. No dia anterior, também houve protestos contra a presença do petista em Bagé e em Santana do Livramento, cidades onde o ex-presidente começou a caravana.

Mais tarde, em passagem por São Vicente do Sul, Lula reagiu aos protestos que enfrenta no Rio Grande do Sul e negou que sua caravana tenha caráter eleitoral. "Eu fico me perguntando por que esse ódio? Vocês acham que nós vamos fazer uma caravana eleitoral?", questionou Lula, ao discursar em dos campus do instituto federal. "Se eu quisesse fazer uma caravana eleitoral, eu não estaria em um cidade de 8 mil habitantes."

O ex-presidente da República voltou a dizer que, se for preso, será o "primeiro preso político do século XXI no Brasil".

A afirmação foi feita em entrevista à rádio Imembuí, de Santa Maria (RS), na manhã de ontem. "Acho que as pessoas que me condenaram estão mais intranquilas do que eu. Eu tenho a tranquilidade de um inocente, e eles não têm essa tranquilidade e sabem que fizeram uma barbárie jurídica", afirmou.

No terceiro dia de sua caravana pelo Rio Grande do Sul, o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) repercutiu o julgamento de seu embargo de declaração pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), marcado para a próxima segunda-feira, e disse ontem que não está com medo de ser preso.

Farsul reage a críticas a opositores do meio rural

A Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul) emitiu nota, ontem, em que repudia críticas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a opositores, feitas durante a caravana do petista pelo Estado. Lula disse, em São Vicente do Sul, que as máquinas agrícolas usadas para bloquear rodovias nos protestos haviam sido compradas com financiamento durante os governos do PT.

No texto, o presidente da Farsul, Gedeão Pereira, afirma que "o presidente nunca doou ou emprestou nenhum recurso seu aos produtores rurais. Os valores tomados (...) têm como fontes os depósitos à vista e a poupança de instituições financeiras, que assumem integralmente os riscos de inadimplência", complementando que "o dinheiro que financia o agronegócio não é do governo", mas dos agentes financeiros.

Gedeão também acusa o ex-presidente de demonstrar preconceito com as pessoas pobres do País e com os produtores rurais, que fazem a economia crescer "inclusive no período de seu governo, mas enquanto cidadãos não aceitam a antecipação do debate eleitoral nem tampouco a pregação ao desrespeito às decisões judiciais e ao Estado Democrático de Direito".