Habeas corpus de Lula vai ao Supremo hoje

"Quero deixar registrado que precisamos resolver de vez por todas um descompasso de gradação maior que está havendo no âmbito do Supremo e que o desgasta como instituição. Refiro-me à problemática da distribuição dos habeas corpus e, conforme o relator sorteado, ter-se quanto à execução provisória do título condenatório o implemento de liminar. Como podemos resolver de vez por todas sem se cogitar de apequenar o Supremo essa questão? Podemos fazê-lo designando um dia para o julgamento final (das ADCs)", propôs Marco Aurélio.

Lula foi condenado, em janeiro, pela segunda instância da Justiça Federal, a 12 anos e um mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no processo sobre o apartamento triplex no Guarujá (SP). Os últimos recursos da defesa do petista no Tribunal Regional da 4ª Região (TRF-4) deverão ser julgados na próxima segunda-feira. Em tese, depois disso, sua prisão poderá ser decretada.

Ao abrir a sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) ontem, a presidente da corte, Cármen Lúcia, anunciou que marcou para hoje o julgamento do habeas corpus preventivo pedido pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O habeas corpus foi liberado para o plenário pelo relator, ministro Edson Fachin.

'Espero julgamento justo', diz Sepúlveda

Advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Sepúlveda Pertence destacou o fim do impasse e afirmou que espera um julgamento justo, diante do anúncio da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, de pautar para hoje o habeas corpus do petista. "Rompeu-se esse impasse que se estava criando, e vamos julgar o habeas corpus. Eu espero que seja um julgamento justo", disse Sepúlveda Pertence, que foi ministro e presidente do Supremo.

No momento em que Cármen fez o anúncio, Sepúlveda estava no plenário do Supremo sentado ao lado dos também advogados de Lula Roberto Batocchio e Cristiano Zanin. Nenhum dos três mostrou agitação ou surpresa quando a ministra confirmou o julgamento para quinta-feira do pedido do ex-presidente.