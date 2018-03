Com incentivo à produção de orgânicos, prefeitura quer estimular permanência no campo

Um projeto da prefeitura de Santa Clara do Sul une o conceito de empreendedorismo ao incentivo para a permanência da população no município. Com o nome "Santa Clara Mais Saudável", a iniciativa estimula agricultores a investir na produção de orgânicos. O apoio financeiro do município se dá como consumidor de parte da produção, que é utilizada na preparação da merenda nas escolas de Ensino Fundamental.

Além disso, a ideia é que os moradores possam desenvolver negócios e gerar empregos, tanto no campo quanto no meio urbano, e com isso gerar empregos e receita financeira ao município. "Além de auxiliar na manutenção da saúde das pessoas, há o uso de novas tecnologias, o que torna essa uma cultura muito atrativa para os jovens, garante a sucessão rural e, por ser um produto diferenciado, agrega valor", explica o prefeito Paulo Cezar Kohlrausch (PMDB). Observando o crescimento populacional - nos últimos 10 anos, o aumento foi de 30%, devido principalmente à instalação de uma fábrica de calçados na cidade -, a proposta é que outros setores acompanhem o crescimento da produção.