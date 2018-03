TRF-4 vai julgar embargo de Lula na próxima segunda-feira

Defesa questiona 'obscuridades e omissões' no acórdão do TRF-4 que lhe impôs a pena de prisão sylvio sirangelo/TRF-4/DIVULGAÇÃO/JC

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região vai julgar o embargo de declaração do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na próxima segunda-feira, 26, às 13h30min. Nesta quarta-feira (21), às 11h38min, o processo eletrônico registrou: "incluído em mesa para julgamento".

O recurso é decisivo para Lula, cada vez mais perto da prisão da Operação Lava Jato. Condenado a 12 anos e um mês de reclusão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso triplex, o ex-presidente tenta na Corte sua cartada mais importante.

Os advogados do petista entregaram o embargo de declaração no dia 20 de fevereiro contra o acórdão do Tribunal da Lava Jato. Por meio do recurso, sua defesa questiona "obscuridades e omissões" no acórdão do TRF-4 que lhe impôs a pena de prisão em janeiro.

Cabe ao relator da Lava Jato na Corte, desembargador João Pedro Gebran Neto, elaborar um relatório e seu o voto e marcar a data para julgamento da 8ª Turma. Este recurso não tem revisor.