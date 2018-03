Ato por Marielle reúne milhares no centro do Rio

Um ato em memória da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes reuniu milhares de pessoas no centro do Rio de Janeiro, na noite de ontem. Com o apoio de um carro de som, os manifestantes se concentraram junto à Igreja da Candelária e depois seguiram pela Avenida Rio Branco até a Cinelândia, onde foi marcado um ato ecumênico.

Carregando faixas e cartazes pedindo justiça e vestindo camisetas com o rosto de Marielle, os manifestantes lembraram a luta da vereadora pelo direito da população negra, pobre, moradores de favelas e LGBTs. Do carro de som, lideranças gritavam frases como "Marielle vive, favela resiste e vidas negras importam".

A esposa de Anderson, Ágatha Reis, também discursou e lembrou da violência diária que atinge os moradores do Rio de Janeiro. "Nós representamos as pessoas que saem de casa todo dia e não sabem se vão voltar", disse Ágatha. Também discursaram parentes de jovens mortos em chacinas ou em confrontos com a polícia. Muitos desses crimes até hoje continuam sem solução. Durante o ato, uma das placas de identificação da Avenida Rio Branco foi adesivada com o nome "Rua Marielle Franco".