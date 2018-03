'Não é improvável', diz Michel Temer sobre disputar reeleição

O presidente Michel Temer (PMDB) admitiu, pela primeira vez publicamente, nesta terça-feira, a possibilidade de disputar a reeleição. Na saída de um almoço no Palácio Itamaraty com o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, Temer disse que a hipótese "não é improvável", mas ressaltou que ainda não tomou uma decisão.

"Ainda não decidi. Não é improvável, mas ainda não decidi. O tempo dirá (quando devo decidir), é no limite legal", afirmou.

Indagado sobre uma eventual candidatura do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles (PSD), o presidente sinalizou que irá conversar com ele.

"Tudo isso vai ser objeto de conversas, com o Meirelles, inclusive, que é uma grande figura", disse.

Temer começou a admitir, em conversas reservadas, que poderá personificar o papel de candidato do governo em outubro, caso nenhum dos nomes vinculados a seu campo político decole nas pesquisas. Em paralelo, o presidente segue estimulando aliados a também testarem suas chances na disputa.

A interlocutores Temer aponta que, estrategicamente, é bom que o maior número possível de aliados se coloque na corrida eleitoral, pois a pulverização enfraquece a candidatura do tucano Geraldo Alckmin (PSDB). O governador de São Paulo deixou de contar com a simpatia do Planalto desde que se empenhou, nos bastidores, para que a bancada paulista votasse a favor das denúncias contra Temer, no ano passado.