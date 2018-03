Temer promete R$ 1 bilhão para intervenção no Rio

O presidente Michel Temer (PMDB) assegurou ontem que irá destinar R$ 1 bilhão para a intervenção federal no Rio de Janeiro. Ele disse aguardar a votação do projeto de reoneração da folha para definir o valor exato que o governo destinará à área de segurança pública.

"Vamos ver. Talvez vote o projeto que está lá sobre a reoneração. O que for possível, mas nós vamos garantir recursos para a intervenção no Rio de Janeiro e para a segurança. Isso já está definido e assegurado. Para o Rio de Janeiro, R$ 1 bi", explicou, na saída de um almoço no Palácio Itamaraty com o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos.

Também na saída do Palácio Itamaraty, o ministro da segurança Pública, Raul Jungmann (PPS), evitou dizer quando será o anúncio dos recursos para o Rio de Janeiro. "Quem está com essa bola e decide, quanto vai ser e quando vai ser, é o Planejamento", disse.

Na segunda-feira, Temer havia dito que a verba para a intervenção do Rio deveria ficar entre R$ 600 milhões e R$ 800 milhões. O presidente não soube precisar, porém, se o repasse seria feito diretamente ao governo do estado ou via verba do Exército.

Os recursos, no entanto, ficam aquém da estimativa feita pelo interventor, o general Walter Souza Braga Netto. Numa reunião na manhã desta segunda-feira com deputados e vereadores, o oficial destacou que a situação das contas do estado é crítica e que precisaria de, pelo menos, R$ 3,1 bilhões para começar a desenvolver um trabalho consistente no combate à violência.