Opositores tentam bloquear acesso e seguem caravana de Lula

Folhapress

Com bandeiras do Brasil, cerca de 20 carros estão seguindo, na tarde desta terça-feira (20), a entrada da caravana de Luiz Inacio Lula da Silva na cidade de Santa Maria.

Os manifestantes chegaram a bloquear o acesso à cidade. A comitiva de Lula teve que parar na beira da estrada por mais de 15 minutos à espera da retirada dos carros da estrada.

A polícia enviou reforços à cidade, enquanto a comitiva é escoltada por dezenas de carros da polícia e acompanhada por um helicóptero. São 12 carros de polícia na escolta, incluindo a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

No segundo dia de caravana no Sul, as estradas têm ficado temporariamente interditadas pela polícia para dar passagem ao ex-presidente.