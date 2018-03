Temer designa duas empresárias para compor Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social

O presidente Michel Temer designou duas empresárias para integrar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), o "Conselhão". Trata-se de Joice Toyota Mendes, diretora executiva da Vetor Brasil, entidade sem fins lucrativos que capacita profissionais para o serviço público e Rosilda Santos Rachadel Prates, do setor de consultoria empresarial.

As indicações estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (2) que ainda traz a dispensa da professora e economista Tânia Barcelar de Araújo da função de membro do "Conselhão".

Composto por mais de 90 representantes da sociedade civil, incluindo grande número de empresários, o "Conselhão" foi criado em 2003 para atuar no aconselhamento direto ao presidente da República, com recomendações para criação ou aperfeiçoamento de políticas públicas em diversas áreas.

O colegiado fará sua 47ª reunião plenária na quarta-feira (21) no Palácio do Planalto, a partir das 14h. Os anfitriões do evento serão o presidente Temer e o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Outros ministros devem prestigiar a reunião e está prevista na programação do evento uma apresentação do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, aos conselheiros sobre a conjuntura econômica do País.